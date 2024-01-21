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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Втеча на швидкості та побиття: на Закарпатті подружжя намагалось “прорвати” кордон

Втеча на швидкості та побиття: на Закарпатті подружжя намагалось “прорвати” кордон
Фото: Держприкордонслужба

На Закарпатті подружжя здійснило напад на прикордонний наряд та травмувало співробітницю.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Зазначається, що подія сталася на одному із контрольних постів під час здійснення перевірки.

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Під час перевірки водій авто відмовився надати транспортний засіб для огляду та, щоб уникнути відповідальності на великій швидкості намагався залишити місце події. У машині також перебували його дружина, двоє дітей та ще одна родичка подружжя.

– У ході спілкування із затриманими, дружина водія завдала удару в обличчя прикордонниці, яка перебувала у складі прикордонного наряду та документувала правопорушення. Зі свого боку чоловік здійснив напад на іншого із прикордонників, який також перебував на місці події, – йдеться у повідомленні.

Прикордонницю із травмами було доставлено до лікарні.

З метою фіксації правопорушення на місце події викликали співробітників поліції.

Під час з’ясування та документування обставин правопорушення подружжя постійно викрикувало погрози та нецензурну лайку в бік співробітників прикордонної служби.

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Наразі відомо, що затриманий неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців, як особа, яка причетна до протиправної діяльності.

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За це на обох громадян було складено протоколи за трьома статтями – ст.185.10, ст. 345 КК України Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу та ст. 184 КУпАП Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.

держкордон, Закарпаття
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