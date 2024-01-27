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Юлия Захарченко, редактор ленты

Враг атаковал Полтавскую область ракетами: есть попадание в промышленный объект

Вибухи, ППО
Фото: Факти ICTV

Российские войска обстреляли Полтавскую область ракетами вечером 27 января. Зафиксировано попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района.

Ракетный обстрел Кременчугского района на Полтавщине

О взрывах в Кременчуге начали сообщать вечером 27 января 2024 года. После того, как прогремели взрывы, в большинстве областей Украины объявили сигнал воздушной тревоги.

Позже в ОВА отчитались, что враг атаковал Полтавщину ракетами. В области работали силы противовоздушной обороны.

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По информации ОВА, есть попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, что привело к пожару. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают все соответствующие службы.

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