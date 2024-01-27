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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Кременчуці та Полтаві прогриміли вибухи після оголошення ракетної загрози

Вибухи, ППО
Фото: Факти ICTV

Російські війська обстріляли Полтавську область ракетами надвечір 27 січня. Зафіксовано влучання в промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району.

Ракетний обстріл Кременчуцького району на Полтавщині

Про вибухи в Кременчуці почали повідомляти надвечір 27 січня 2024 року. Після того, як прогриміли вибухи, у більшостей областей України оголосили сигнал повітряної тривоги.

Пізніше в ОВА відзвітували, що ворог атакував Полтавщину ракетами. В області працювали сили протиповітряної оборони.

Зараз дивляться

За інформацією ОВА, є влучання в промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу. Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби.

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Війна в Україні, Вибух, Кременчук, Повітряні сили України, Полтава, Полтавська область, ракетний удар
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