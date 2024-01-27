Татьяна Забожко, редактор ленты
В Польше перевернулся автобус с 61 украинцем
Утром 27 января в Польше перевернулся автобус с украинцами.
По данным люблинской полиции, все 59 пассажиров и два водителя, находившихся в салоне, являются гражданами Украины.
Что известно о ДТП с украинцами в Польше 27 января
Происшествие случилось около четырех утра на окружной дороге в селе Голембе Грубешевского уезда Люблинского воеводства.
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По предварительным данным, автобус Setra перевернулся, поскольку водитель не справился с управлением на повороте.
Оба водителя были трезвые.
Детали происшествия устанавливаются.
Известно, что в больницы госпитализированы 20 человек.
Остальных пассажиров разместили в местной школе, пока им не предоставят другой транспорт.
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Источник: Policja Lubelska
Фото: Policja Lubelska
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