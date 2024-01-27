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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Польше перевернулся автобус с 61 украинцем

ДТП з українцями в Польщі 27 січня 2024

Утром 27 января в Польше перевернулся автобус с украинцами.

По данным люблинской полиции, все 59 пассажиров и два водителя, находившихся в салоне, являются гражданами Украины.

Что известно о ДТП с украинцами в Польше 27 января

Происшествие случилось около четырех утра на окружной дороге в селе Голембе Грубешевского уезда Люблинского воеводства.

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Голембе на карте

Голембе на карте

По предварительным данным, автобус Setra перевернулся, поскольку водитель не справился с управлением на повороте.

Оба водителя были трезвые.

Детали происшествия устанавливаются.

Известно, что в больницы госпитализированы 20 человек.

Остальных пассажиров разместили в местной школе, пока им не предоставят другой транспорт.

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Источник: Policja Lubelska

Фото: Policja Lubelska

Автобус, ДТП, Польша
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