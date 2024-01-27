Тетяна Забожко, редакторка стрічки
У Польщі перекинувся автобус із 61 українцем
Уранці 27 січня в Польщі перекинувся автобус з українцями.
За даними люблінської поліції, усі 59 пасажирів і два водії, які перебували в салоні, є громадянами України.
Що відомо про ДТП з українцями в Польщі 27 січня
Надзвичайна подія сталася близько четвертої ранку на окружній дорозі в селі Ґолембє Грубешівського повіту Люблінського воєводства.
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За попередніми даними, автобус Setra перекинувся, оскільки водій не впорався з керуванням на повороті.
Обидва водії були тверезі.
Деталі події наразі встановлюються.
Відомо, що до лікарень госпіталізовано 20 осіб.
Решту пасажирів розмістили в місцевій школі, поки їм не нададуть інший транспорт.
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Джерело: Policja Lubelska
Фото: Policja Lubelska
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