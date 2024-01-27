У Польщі перекинувся автобус із 61 українцем

Уранці 27 січня в Польщі перекинувся автобус з українцями.

За даними люблінської поліції, усі 59 пасажирів і два водії, які перебували в салоні, є громадянами України.

Що відомо про ДТП з українцями в Польщі 27 січня

Надзвичайна подія сталася близько четвертої ранку на окружній дорозі в селі Ґолембє Грубешівського повіту Люблінського воєводства.

Зараз дивляться

За попередніми даними, автобус Setra перекинувся, оскільки водій не впорався з керуванням на повороті.

Обидва водії були тверезі.

Деталі події наразі встановлюються.

Відомо, що до лікарень госпіталізовано 20 осіб.

Решту пасажирів розмістили в місцевій школі, поки їм не нададуть інший транспорт.

Джерело: Policja Lubelska

Фото: Policja Lubelska

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.