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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Польщі перекинувся автобус із 61 українцем

ДТП з українцями в Польщі 27 січня 2024

Уранці 27 січня в Польщі перекинувся автобус з українцями.

За даними люблінської поліції, усі 59 пасажирів і два водії, які перебували в салоні, є громадянами України.

Що відомо про ДТП з українцями в Польщі 27 січня

Надзвичайна подія сталася близько четвертої ранку на окружній дорозі в селі Ґолембє Грубешівського повіту Люблінського воєводства.

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Ґолембє на карті

Ґолембє на карті

За попередніми даними, автобус Setra перекинувся, оскільки водій не впорався з керуванням на повороті.

Обидва водії були тверезі.

Деталі події наразі встановлюються.

Відомо, що до лікарень госпіталізовано 20 осіб.

Решту пасажирів розмістили в місцевій школі, поки їм не нададуть інший транспорт.

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Джерело: Policja Lubelska

Фото: Policja Lubelska

Автобус, ДТП, Польща
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