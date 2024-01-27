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Татьяна Забожко, редактор ленты

Удар дронами по Бериславу: один человек погиб, еще один – ранен

Удар з дронів по Бериславу 27 січня 2024

Утром 27 января армия РФ сбросила с беспилотников взрывчатку на Берислав Херсонской области.

От удара погиб мужчина. Еще один человек пострадал – его госпитализировали в больницу.

Медики продолжают обследовать пострадавшего, отмечает руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.

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Ночные обстрелы Херсонщины

Ночью 27 января российские оккупанты несколько часов били по Никольскому.

В селе повреждены газовые и электросети, водопровод, дома людей.

Также под ударом находился Станислав. Здесь попадание пришлось вблизи частных домов и автомобилей.

Последствия обстрелов еще уточняются.

К счастью, отмечают в областной военной администрации, и в Никольском, и в Станиславе обошлось без жертв.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 703-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Александр ПрокудинХерсонская ОВА

Фото: Александр Прокудин

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