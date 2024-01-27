Удар дронами по Бериславу: один человек погиб, еще один – ранен
Утром 27 января армия РФ сбросила с беспилотников взрывчатку на Берислав Херсонской области.
От удара погиб мужчина. Еще один человек пострадал – его госпитализировали в больницу.
Медики продолжают обследовать пострадавшего, отмечает руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.
Ночные обстрелы Херсонщины
Ночью 27 января российские оккупанты несколько часов били по Никольскому.
В селе повреждены газовые и электросети, водопровод, дома людей.
Также под ударом находился Станислав. Здесь попадание пришлось вблизи частных домов и автомобилей.
Последствия обстрелов еще уточняются.
К счастью, отмечают в областной военной администрации, и в Никольском, и в Станиславе обошлось без жертв.
Полномасштабная война в Украине длится уже 703-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Александр Прокудин, Херсонская ОВА
Фото: Александр Прокудин