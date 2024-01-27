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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Удар дронами по Бериславу: одна людина загинула, ще одну – поранено

Удар з дронів по Бериславу 27 січня 2024

Уранці 27 січня армія РФ скинула з безпілотників вибухівку на Берислав Херсонської області.

Від удару загинув чоловік. Ще одна людина постраждала – її госпіталізовано до лікарні.

Наразі медики продовжують обстежувати постраждалого, зазначає керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Нічні обстріли Херсонщини

Уночі 27 січня російські окупанти кілька годин гатили по Микільському.

У селі пошкоджено газові й електромережі, водогін, оселі людей.

Також під ударом був Станіслав. Тут влучання прийшлося поблизу приватних будинків та автівок.

Наслідки обстрілу ще уточнюються.

На щастя, зазначають в обласній військовій адміністрації, і в Микільському, і в Станіславі, минулося без жертв.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 703-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Олександр Прокудін, Херсонська ОВА

Фото: Олександр Прокудін

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