Удар дронами по Бериславу: одна людина загинула, ще одну – поранено
Уранці 27 січня армія РФ скинула з безпілотників вибухівку на Берислав Херсонської області.
Від удару загинув чоловік. Ще одна людина постраждала – її госпіталізовано до лікарні.
Наразі медики продовжують обстежувати постраждалого, зазначає керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Нічні обстріли Херсонщини
Уночі 27 січня російські окупанти кілька годин гатили по Микільському.
У селі пошкоджено газові й електромережі, водогін, оселі людей.
Також під ударом був Станіслав. Тут влучання прийшлося поблизу приватних будинків та автівок.
Наслідки обстрілу ще уточнюються.
На щастя, зазначають в обласній військовій адміністрації, і в Микільському, і в Станіславі, минулося без жертв.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 703-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Олександр Прокудін, Херсонська ОВА
Фото: Олександр Прокудін