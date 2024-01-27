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Юлия Захарченко, редактор ленты

Атака дронами Шахед на Запорожье: есть сбитые БпЛА, поврежден объект инфраструктуры

Атака дронами Шахед на Запорожье: есть сбитые БпЛА, поврежден объект инфраструктуры

В субботу вечером, 27 января, город Запорожье атаковали ударными дронами. Есть сбитые вражеские беспилотники, однако зафиксированы и повреждения.

Атака дронами на Запорожье

Взрывы в Запорожье 27 января прогремели после того, как в городе была объявлена воздушная тревога.

Город Запорожье атаковали ударными дронами. Есть сбитые вражеские беспилотники, зафиксированы повреждения.

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Вражеские беспилотники атаковали областной центр. По информации Запорожской ОВА, работали подразделения Сил обороны.

Предварительно, в результате атаки есть сбитые ударные дроны. Однако поврежден один из объектов инфраструктуры. На месте работают специалисты ГСЧС.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 703-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

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Фото: Запорожская ОВА

атака дронами, Война в Украине, Взрыв, Запорожье, Запорожская область, Повітряні сили України
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