Атака дронами Шахед на Запорожье: есть сбитые БпЛА, поврежден объект инфраструктуры

В субботу вечером, 27 января, город Запорожье атаковали ударными дронами. Есть сбитые вражеские беспилотники, однако зафиксированы и повреждения.

Атака дронами на Запорожье

Взрывы в Запорожье 27 января прогремели после того, как в городе была объявлена воздушная тревога.

Город Запорожье атаковали ударными дронами. Есть сбитые вражеские беспилотники, зафиксированы повреждения.

Сейчас смотрят

Вражеские беспилотники атаковали областной центр. По информации Запорожской ОВА, работали подразделения Сил обороны.

Предварительно, в результате атаки есть сбитые ударные дроны. Однако поврежден один из объектов инфраструктуры. На месте работают специалисты ГСЧС.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 703-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

Фото: Запорожская ОВА

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.