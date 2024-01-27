Атака дронами Шахед на Запорожье: есть сбитые БпЛА, поврежден объект инфраструктуры
В субботу вечером, 27 января, город Запорожье атаковали ударными дронами. Есть сбитые вражеские беспилотники, однако зафиксированы и повреждения.
Атака дронами на Запорожье
Взрывы в Запорожье 27 января прогремели после того, как в городе была объявлена воздушная тревога.
Город Запорожье атаковали ударными дронами. Есть сбитые вражеские беспилотники, зафиксированы повреждения.
Вражеские беспилотники атаковали областной центр. По информации Запорожской ОВА, работали подразделения Сил обороны.
Предварительно, в результате атаки есть сбитые ударные дроны. Однако поврежден один из объектов инфраструктуры. На месте работают специалисты ГСЧС.
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Фото: Запорожская ОВА