Вибухи в Запоріжжі: працює ППО, летять ворожі дрони

У Запоріжжі прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попередили, що в районі міста було зафіксовано ворожий безпілотник.

Вибухи в Запоріжжі сьогодні – що відомо

Вибухи в Запоріжжі 27 січня прогриміли після того, як у місті було оголошено повітряну тривогу.

У Запоріжжі відпрацювали сили протиповітряної оборони по ворожому дрону Shahed, якими російські війська намагалися атакувати місто.

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