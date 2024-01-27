Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Інфографіка
Падіння Іл-76 в Бєлгородській області: що не так із версією РФ про полонених на борту літака
Дата бою Усик – Ф’юрі: коли та де відбудеться поєдинок за звання абсолюта
Путін вчергове просить про переговори, щоб завершити війну – Bloomberg
Іл-76 упав у Бєлгородській області РФ: він перевозив ракети до С-300 – що відомо
Генштаб ЗСУ оприлюднив заяву на тлі падіння російського Іл-76
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Потребує перевірки
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вибухи в Запоріжжі: працює ППО, летять ворожі дрони

вибухи, ППО
Фото: Факти ICTV

У Запоріжжі прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попередили, що в районі міста було зафіксовано ворожий безпілотник.

Вибухи в Запоріжжі сьогодні – що відомо

Вибухи в Запоріжжі 27 січня прогриміли після того, як у місті було оголошено повітряну тривогу.

У Запоріжжі відпрацювали сили протиповітряної оборони по ворожому дрону Shahed, якими російські війська намагалися атакувати місто.

Зараз дивляться
Читайте також
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Повномасштабна війна в Україні триває вже 703-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте на сайті Факти ICTV.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

атака дронами, Війна в Україні, Вибух, Запоріжжя, Запорізька область, Повітряні сили України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Серія вибухів у Харкові: оголошено повітряну тривогу
Вибух, атака дронів, ракетна атака
У Кременчуці та Полтаві прогриміли вибухи після оголошення ракетної загрози
Вибухи, ППО
Думав, що кохана загинула: історія полонених прикордонників Іллі та Аліни
Прикордонники Ілля та Аліна
Зеленський про конфіскацію активів РФ: Цього місяця ми наблизилися до рішення
Володимир Зеленський
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь