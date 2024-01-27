Потребує перевіркиЮлія Захарченко, редакторка стрічки
Вибухи в Запоріжжі: працює ППО, летять ворожі дрони
У Запоріжжі прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попередили, що в районі міста було зафіксовано ворожий безпілотник.
Вибухи в Запоріжжі сьогодні – що відомо
Вибухи в Запоріжжі 27 січня прогриміли після того, як у місті було оголошено повітряну тривогу.
У Запоріжжі відпрацювали сили протиповітряної оборони по ворожому дрону Shahed, якими російські війська намагалися атакувати місто.
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