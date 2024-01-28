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Илья Нежигай, редактор ленты

Взрывы в Полтаве: в ОВА прокомментировали удар РФ

вибух
Фото: Getty Images

В Полтаве прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и корреспонденты Суспільного.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали, что существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

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Также в ВС ВСУ сообщали, что в Кременчуге существует ракетная опасность, поскольку ракета летела в сторону города.

Как впоследствии сообщил глава Полтавской ОГА Филипп Пронин, в Кременчугском районе, вероятно, есть попадание в промышленный объект.

— Второй день подряд враг атаковал Полтавскую область. По предварительной информации снова есть попадание в промышленный объект в Кременчугском районе, — написал он.

Пронин пообещал предоставить подробности атаки позже.

Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 704-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Полтава, Полтавская область
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