Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Дата бою Усик – Ф’юрі: коли та де відбудеться поєдинок за звання абсолюта
Путін вчергове просить про переговори, щоб завершити війну – Bloomberg
Терміново
У Польщі перекинувся автобус із 61 українцем
Подумав, що звір: на Тернопільщині мисливець випадково застрелив чоловіка
Ракетний обстріл і атака дронами по Україні 27 січня: є влучання, спалахнула пожежа
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Вибухи у Полтаві: в ОВА прокоментували удар РФ

вибух
Фото: Getty Images

У Полтаві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та кореспонденти Суспільного.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Зараз дивляться

Також у ПС ЗСУ повідомляли, що у Кременчуці існує ракетна небезпека, оскільки ракета летіла в бік міста.

Як згодом повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, у Кременчуцькому районі, ймовірно, є влучання в промисловий обʼєкт.

– Другий день поспіль ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією знову є влучання в промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі, – написав він.

Пронін пообіцяв надати подробиці атаки пізніше.

Дізнатися, де зараз в Україні оголошена тривога, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 704-й день.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Полтава, Полтавська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Дохід родини Зеленського втричі впав за 2022 рік – декларація
Володимир Зеленський
Падіння Іл-76 і просування окупантів під Авдіївкою: що змінилося на фронті за тиждень
війна в Україні
Відстрочка від мобілізації: у Раді розглядають можливість бронювання ФОПів за гроші
Вибухи у Полтаві: в ОВА прокоментували удар РФ
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
На Сумщині армія РФ вбила останнього жителя села Степок
Вибухи у Полтаві: в ОВА прокоментували удар РФ

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь