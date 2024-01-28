Вибухи у Полтаві: в ОВА прокоментували удар РФ
У Полтаві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та кореспонденти Суспільного.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
Також у ПС ЗСУ повідомляли, що у Кременчуці існує ракетна небезпека, оскільки ракета летіла в бік міста.
Як згодом повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, у Кременчуцькому районі, ймовірно, є влучання в промисловий обʼєкт.
– Другий день поспіль ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією знову є влучання в промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі, – написав він.
Пронін пообіцяв надати подробиці атаки пізніше.
Дізнатися, де зараз в Україні оголошена тривога, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 704-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.