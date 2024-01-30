Обстрел Кривого Рога дронами Shahed: есть попадания в гражданскую инфраструктуру

В ночь на вторник, 30 января, РФ атаковала Кривой Рог Днепропетровской области беспилотниками. Есть попадания по гражданскому объекту.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

— Один шахед оборонцы из ПвК Восток сбили. Другой попал по гражданской инфраструктуре. Возник пожар, который спасатели уже укротили, — говорится в сообщении.

Кроме того, РФ обстреляла из артиллерии Червоногригорьевскую общину, что на Никопольщине. В результате поврежден частный дом, три хозяйственные постройки и авто.

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Взрывы в Кривом Роге 30 января 2024

О взрывах в Кривом Роге стало известно в ночь с 29 на 30 января. Воздушные силы ВСУ предупредили о том, что вражеские Shahed заметили в пригороде Кривого Рога.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 706-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Сергей Лысак

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