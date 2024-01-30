Обстріл Кривого Рогу дронами Shahed: є влучання в цивільну інфраструктуру

У ніч на вівторок, 30 січня, РФ атакувала Кривий Ріг Дніпропетровської області безпілотниками. Є влучання по цивільному об’єкту.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

– Один шахед оборонці з ПвК Схід збили. Інший поцілив по цивільній інфраструктурі. Виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, РФ обстріляла з артилерії Червоногригорівську громаду, що на Нікопольшині. В результаті пошкоджений приватний будинок, три господарські споруди та авто.

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Вибухи в Кривому Розі 30 січня 2024

Про вибухи в Кривому Розі стало відомо в ніч з 29 на 30 січня. Повітряні сили ЗСУ попередили про те, що ворожі Shahed помітили в передмісті Кривого Рогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 706-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Сергій Лисак

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