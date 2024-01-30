Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Польше перевернулся автобус с 61 украинцем
Мы рекомендуем
Независимость защищали студенты: как бой под Крутами стал символом борьбы за Украину
Подумал, что зверь: в Тернопольской области охотник случайно застрелил мужчину
Ракетный обстрел и атака дронами по Украине 27 января: есть попадания, вспыхнул пожар
Вражеская ДРГ расстреляла брата и сестру на Сумщине
Происшествия
Проверено
Юлия Захарченко, редактор ленты

Обстрел Киевщины дронами Shahed: из-за падения обломков возник пожар

Обстрел Киевщины дронами Shahed: из-за падения обломков возник пожар
Фото: Факти ICTV

Ночью 30 января РФ атаковала Киевскую область дронами-камикадзе, в результате падения обломков возник пожар.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

Во время удара в регионе работали силы ПВО.

Сейчас смотрят

— К сожалению, в результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар. Были повреждены административное здание и ангар. Также повреждены три автомобиля, — говорится в сообщении.

Пожар оперативно ликвидировали. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди населения нет.

Обстрел Киевщины дронами Shahed: из-за падения обломков возник пожар
Обстрел Киевщины дронами Shahed: из-за падения обломков возник пожар
Обстрел Киевщины дронами Shahed: из-за падения обломков возник пожар
Обстрел Киевщины дронами Shahed: из-за падения обломков возник пожар

В Нацполиции уточнили, что из-за атаки пожар возник на одном из складских помещений. В другом административном помещении специалисты-криминалисты зафиксировали возгорание кровли.

Взрывы в Киевской области 30 января 2024

О взрывах в Киевской области в ночь на 30 января 2024 года стало известно после сообщения военной администрации.

— Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников, — сообщили в ОВА.

В частности, местные Telegram-каналы сообщили, что очень громко из-за взрывов в Белой Церкви.

Читайте также
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 706-е сутки.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

Фото: Нацполиция

атака дронами, Белая Церковь, Война в Украине, Взрыв, Київ, Киевская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Удар Шахедов по Змиеву Харьковской области: повреждены предприятие и дома
Зміїв
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 30.01.2024
DeepStateMap
Минус 960 оккупантов и самолет: Генштаб сообщил потери РФ за сутки
Обстрел Киевщины дронами Shahed: из-за падения обломков возник пожар
Ночная атака Шахедов: Силы ПВО уничтожили над Украиной 15 дронов из 35
ППО, протиповітряна оборона
Достижения ВСУ будут под угрозой: Столтенберг и Блинкен о блокировании помощи в Конгрессе
Столтенберг і Блінкен

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь