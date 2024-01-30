Обстрел Киевщины дронами Shahed: из-за падения обломков возник пожар
Ночью 30 января РФ атаковала Киевскую область дронами-камикадзе, в результате падения обломков возник пожар.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.
Во время удара в регионе работали силы ПВО.
— К сожалению, в результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар. Были повреждены административное здание и ангар. Также повреждены три автомобиля, — говорится в сообщении.
Пожар оперативно ликвидировали. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди населения нет.
В Нацполиции уточнили, что из-за атаки пожар возник на одном из складских помещений. В другом административном помещении специалисты-криминалисты зафиксировали возгорание кровли.
Взрывы в Киевской области 30 января 2024
О взрывах в Киевской области в ночь на 30 января 2024 года стало известно после сообщения военной администрации.
— Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников, — сообщили в ОВА.
В частности, местные Telegram-каналы сообщили, что очень громко из-за взрывов в Белой Церкви.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 706-е сутки.
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Фото: Нацполиция