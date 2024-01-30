Вибухи в Київській області: працюють сили ППО по ворожих цілях

Вибухи в Київській області прогриміли у ніч з 29 на 30 січня. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих ударних дронах, які запустили російські війська.

Вибухи в Київській області 30 січня 2024

Про вибухи в Київської області в ніч на 30 січня 2024 року стало відомо після повідомлення військової адміністрації.

– Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників, – повідомили в ОВА.

Зокрема, місцеві Telegram-канали повідомили, що дуже гучно через вибухи в Білій Церкві.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 706-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте на сайті Факти ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.