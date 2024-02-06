На ФСБ работали бывшие разведчики и СБУшник: подробности схемы
СБУ разоблачила экс-чиновников украинских спецслужб, которые вместе с сообщниками работали на Федеральную службу безопасности России.
Их благодаря многоэтапной спецоперации задержали в разных регионах страны.
В настоящее время пятеро агентов ФСБ, подозреваемых в госизмене, уже находятся под стражей.
Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех вражеских приспешников.
Кто работал на ФСБ России
На ФСБ России вместе с сообщниками работали бывшие чиновники Главного управления разведки и Службы внешней разведки Украины, а также сотрудник областного управления СБУ.
Фигуранты держали связь с сотрудником ФСБ, который находится во временно оккупированном Крыму.
Согласно данным следствия, ФСБ вербовала участников группы, в частности угрожая убить их родных.
Члены агентурной сети должны были передавать агрессору разведданные о Силах обороны и стратегически важных энергообъектах Украины.
За каждое выполненное задание злоумышленники получали от РФ денежные средства.
Что установили об экс-чиновнике внешней разведки
Как установили следователи, экс-чиновника внешней разведки ФСБ завербовала еще до полномасштабного вторжения, когда тот находился на службе.
С того времени он собирал информацию о местах базирования украинских военных, а после 24 февраля 2022 года начал передавать еще и данные о каналах переправки в Украину иностранного вооружения.
Кроме того, российский агент передавал в ФСБ секретную информацию об особенностях работы и системе охраны Ровенской и Хмельницкой АЭС.
Для максимальной конспирации фигурант не передавал информацию по телефону.
Он отправлял разведданные ФСБ через сообщника, который выезжал за границу как волонтер, а затем лично отчитывавшегося резиденту вражеской спецслужбы.
Особенно чувствительную информацию бывший разведчик передавал на флешке через контрабандистов из приграничных районов Украины.
Что установили об экс-чиновнике ГУР
Еще один российский агент, ранее проходивший службу в ГУР, “сливал” агрессору личные данные украинских защитников.
Что установили о сотруднике СБУ
Другой фигурант – сотрудник СБУ – разведывал для оккупантов геолокации фортификационных сооружений и инженерных заграждений вблизи береговой линии Одесчины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 713-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.