На ФСБ работали бывшие разведчики и СБУшник: подробности схемы

СБУ разоблачила экс-чиновников украинских спецслужб, которые вместе с сообщниками работали на Федеральную службу безопасности России.

Их благодаря многоэтапной спецоперации задержали в разных регионах страны.

В настоящее время пятеро агентов ФСБ, подозреваемых в госизмене, уже находятся под стражей.

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Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех вражеских приспешников.

Кто работал на ФСБ России

На ФСБ России вместе с сообщниками работали бывшие чиновники Главного управления разведки и Службы внешней разведки Украины, а также сотрудник областного управления СБУ.

Фигуранты держали связь с сотрудником ФСБ, который находится во временно оккупированном Крыму.

Согласно данным следствия, ФСБ вербовала участников группы, в частности угрожая убить их родных.

Члены агентурной сети должны были передавать агрессору разведданные о Силах обороны и стратегически важных энергообъектах Украины.

За каждое выполненное задание злоумышленники получали от РФ денежные средства.

Что установили об экс-чиновнике внешней разведки

Как установили следователи, экс-чиновника внешней разведки ФСБ завербовала еще до полномасштабного вторжения, когда тот находился на службе.

С того времени он собирал информацию о местах базирования украинских военных, а после 24 февраля 2022 года начал передавать еще и данные о каналах переправки в Украину иностранного вооружения.

Кроме того, российский агент передавал в ФСБ секретную информацию об особенностях работы и системе охраны Ровенской и Хмельницкой АЭС.

Для максимальной конспирации фигурант не передавал информацию по телефону.

Он отправлял разведданные ФСБ через сообщника, который выезжал за границу как волонтер, а затем лично отчитывавшегося резиденту вражеской спецслужбы.

Особенно чувствительную информацию бывший разведчик передавал на флешке через контрабандистов из приграничных районов Украины.

Что установили об экс-чиновнике ГУР

Еще один российский агент, ранее проходивший службу в ГУР, “сливал” агрессору личные данные украинских защитников.

Что установили о сотруднике СБУ

Другой фигурант – сотрудник СБУ – разведывал для оккупантов геолокации фортификационных сооружений и инженерных заграждений вблизи береговой линии Одесчины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 713-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : СБУ

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