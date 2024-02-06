На ФСБ працювали колишні розвідники та СБУвець: деталі схеми

СБУ викрила експосадовців українських спецслужб, які разом зі спільниками працювали на Федеральну службу безпеки Росії.

Їх завдяки багатоетапній спецоперації затримали в різних регіонах країни.

Наразі п’ятеро агентів ФСБ, яких підозрюють у держзраді, уже перебувають під вартою.

Зараз дивляться

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх ворожих поплічників.

Хто працював на ФСБ Росії

На ФСБ Росії разом зі спільниками працювали колишні посадовці Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ.

Фігуранти тримали зв’язок зі співробітником ФСБ, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Криму.

За даними слідства, ФСБ вербувала учасників групи, зокрема погрожуючи вбити їхніх рідних.

Члени агентурної мережі мали передавати агресору розвіддані про Сили оборони та стратегічно важливі енергооб’єкти України.

За кожне виконане завдання зловмисники отримували від РФ кошти.

Що встановили про експосадовця зовнішньої розвідки

Як встановили слідчі, експосадовця зовнішньої розвідки ФСБ завербувала ще до повномасштабного вторгнення, коли той перебував на службі.

З того часу він збирав інформацію про місця базування українських військових, а після 24 лютого 2022 року почав передавати ще й дані про канали переправлення до України іноземного озброєння.

Крім того, російський агент передавав до ФСБ секретну інформацію про особливості роботи та системи охорони Рівненської та Хмельницької АЕС.

Для максимальної конспірації фігурант не надсилав інформацію телефоном.

Він передавав розвіддані до ФСБ через спільника, який виїжджав за кордон як волонтер, а потім особисто звітував резиденту ворожої спецслужби.

Особливо чутливу інформацію колишній розвідник передавав на флешці через контрабандистів із прикордонних районів України.

Що встановили про експосадовця ГУР

Ще один російський агент, який раніше проходив службу в ГУР, “зливав” агресору особисті дані українських захисників.

Що встановили про співробітника СБУ

Інший фігурант – співробітник СБУ – розвідував для окупантів геолокації фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одещини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 713-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : СБУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.