Харьков атакован Шахедами: по меньшей мере 12 ударов по городу, есть раненные

Взрывы в Харькове 22 апреля прогремели во время воздушной тревоги. Город был атакован российскими Шахедами.

Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 22 апреля: что известно

— В Харькове зафиксирован прилет вражеского Шахеда. Еще группа БпЛА идет на город — будьте осторожны! — сначала написал Терехов.

Впоследствии он добавил, что был зафиксирован повторный удар по городу. По предварительной информации, атака была осуществлена в Шевченковском районе.

Сейчас смотрят

Еще через несколько минут Терехов сообщил о еще одном ударе по Шевченковскому району, а затем написал о еще одном, очередном ударе по городу, осуществленном армией РФ.

За считанные минуты городской глава заявил о новом ударе по Харькову и добавил, что массированная атака вражеских беспилотников продолжается.

— По предварительным подсчетам, по городу было нанесено 12 ударов. На местах некоторых прилетов — пожары. Атака продолжается, — написал Терехов.

Под ударами оказались четыре района города, добавил мэр города. Информация о последствиях взрывов в Харькове уточняется.

— Харьковщина. Предварительно, 8 человек пострадали в результате атаки вражескими БПЛА по Харькову и области. Возникли пожары: горели частный дом, складская и хозяйственная постройки, автомобили и сухая трава, — говорится в сообщении МВД.

В МВД заявили, что сейчас в городе продолжаются спасательные работы, огонь на местах ударов был ликвидирован.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1154-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Фото иллюстративное / ГСЧС

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.