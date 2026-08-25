В Харькове российские войска нанесли удар реактивным дроном в Основянском районе. По меньшей мере три пострадавших, повреждены частные дома и легковые авто.

Об этом сообщают мэр Харькова Игорь Терехов и руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове: какие последствия 25 августа

В Харькове зафиксирован удар вражеской реактивной дроны в Основянском районе.

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По информации ОВА, три человека подверглись острой реакции на стресс в Основянском районе.

Вскоре стало известно, что повреждены по меньшей мере шесть частных домов и пять легковых автомобилей. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

Кроме этого, днем ​​25 августа оккупанты обстреляли Изюм Харьковской области. В результате этой атаки пять человек получили ранения, в частности, 16-летняя девушка. Еще пять человек получили острую реакцию на стресс, среди них есть 11-летняя девочка.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 644-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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