Директор ЦРУ Джон Рэтклифф приехал в Москву после того, как США получили разведывательные данные о ранних приготовлениях России к возможной военной мобилизации для войны против Украины.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Какова цель визита в Москву директора ЦРУ Рэтклиффа

Издание отмечает, что Соединенные Штаты получили разведданные, указывающие на подготовку России к возможной военной мобилизации для продолжения войны против Украины. Данные также свидетельствуют и о планах Москвы проверить решимость НАТО.

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Аналитики предполагают, что Рэтклифф мог провести встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, чтобы передать ему предупреждение.

Первым о визите Рэтклиффа сообщил телеканал CBS. Информация о его поездке появилась после того, как в одном из московских аэропортов заметили транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III и кортеж американских дипломатов.

Axios со ссылкой на источники сообщает, что Соединенные Штаты предупредили Украину о прибытии в Москву высокопоставленной делегации.

Киев попросили не наносить ударов до того момента, когда американские чиновники покинут Россию.

В последний раз руководитель ЦРУ лично приезжал в Россию в ноябре 2021 года. Это произошло за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Тогда Бернс пытался предупредить российского президента о последствиях возможного вторжения.

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