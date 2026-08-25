Директор ЦРУ приехал в Москву из-за планов РФ по мобилизации – WSJ
- Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву.
- WSJ пишет, что США получили разведданные о подготовке России к возможной военной мобилизации.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф приехал в Москву после того, как США получили разведывательные данные о ранних приготовлениях России к возможной военной мобилизации для войны против Украины.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Какова цель визита в Москву директора ЦРУ Рэтклиффа
Издание отмечает, что Соединенные Штаты получили разведданные, указывающие на подготовку России к возможной военной мобилизации для продолжения войны против Украины. Данные также свидетельствуют и о планах Москвы проверить решимость НАТО.
Аналитики предполагают, что Рэтклифф мог провести встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, чтобы передать ему предупреждение.
Первым о визите Рэтклиффа сообщил телеканал CBS. Информация о его поездке появилась после того, как в одном из московских аэропортов заметили транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III и кортеж американских дипломатов.
Axios со ссылкой на источники сообщает, что Соединенные Штаты предупредили Украину о прибытии в Москву высокопоставленной делегации.
Киев попросили не наносить ударов до того момента, когда американские чиновники покинут Россию.
В последний раз руководитель ЦРУ лично приезжал в Россию в ноябре 2021 года. Это произошло за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Тогда Бернс пытался предупредить российского президента о последствиях возможного вторжения.