Трамп заявил о полной очистке Ормузского пролива от мин
- Дональд Трамп заявил о полном разминировании Ормузского пролива американскими ВМС.
- Президент США пригрозил уничтожать суда и катера, которые будут устанавливать новые мины.
Президент Дональд Трамп заявил о полном разминировании Ормузского пролива ВМС США и предупредил Иран об уничтожении любых судов и катеров, которые будут устанавливать там новые мины.
Об этом глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social.
Трамп заявил о разминировании Ормузского пролива
Дональд Трамп отметил, что получил от ВМС США информацию о том, что все мины “были извлечены и/или подорваны в международных водах Ормузского пролива”.
— Ирану сообщили, что любое судно или катер, устанавливающие новые мины, будут немедленно и без исключения уничтожены. С помощью Космических сил мы следим за каждым квадратным дюймом пролива, так же как и за горой Пикакс и тремя другими ядерными объектами, которые уже были уничтожены. Политика “нулевой терпимости” к установке мин действует в полную силу, – написал он.
Напомним, 17 августа президент США Дональд Трамп призвал Иран поднять “белый флаг” и прекратить конфликт с Соединенными Штатами.
До этого он заявлял, что намерен объявить Ормузский пролив территорией США после того, как Соединенные Штаты “завершат разгром Ирана”.
В Иране заявили, что Ормузский пролив невозможно захватить с помощью твита, авианосца, указа или предвыборной речи.
Министр обороны США Пит Хегсет утверждал, что американские военные располагают достаточными ресурсами, чтобы поддерживать морскую блокаду Ирана в течение неограниченного времени.
20 августа Трамп объявил о начале масштабной кампании экономического давления и изоляции Ирана.
Он назвал ее наиболее разрушительной экономической операцией, когда-либо применявшейся против какой-либо страны.