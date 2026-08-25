Президент Дональд Трамп заявил о полном разминировании Ормузского пролива ВМС США и предупредил Иран об уничтожении любых судов и катеров, которые будут устанавливать там новые мины.

Об этом глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social.

Трамп заявил о разминировании Ормузского пролива

Дональд Трамп отметил, что получил от ВМС США информацию о том, что все мины “были извлечены и/или подорваны в международных водах Ормузского пролива”.

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— Ирану сообщили, что любое судно или катер, устанавливающие новые мины, будут немедленно и без исключения уничтожены. С помощью Космических сил мы следим за каждым квадратным дюймом пролива, так же как и за горой Пикакс и тремя другими ядерными объектами, которые уже были уничтожены. Политика “нулевой терпимости” к установке мин действует в полную силу, – написал он.

Напомним, 17 августа президент США Дональд Трамп призвал Иран поднять “белый флаг” и прекратить конфликт с Соединенными Штатами.

До этого он заявлял, что намерен объявить Ормузский пролив территорией США после того, как Соединенные Штаты “завершат разгром Ирана”.

В Иране заявили, что Ормузский пролив невозможно захватить с помощью твита, авианосца, указа или предвыборной речи.

Министр обороны США Пит Хегсет утверждал, что американские военные располагают достаточными ресурсами, чтобы поддерживать морскую блокаду Ирана в течение неограниченного времени.

20 августа Трамп объявил о начале масштабной кампании экономического давления и изоляции Ирана.

Он назвал ее наиболее разрушительной экономической операцией, когда-либо применявшейся против какой-либо страны.

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