Архиепископ Ватикана и секретарь по отношениям с государствами Пол Ричард Галлахер во время визита в Москву 25 августа призвал Россию и Украину начать “настоящий диалог” ради завершения войны.

Об этом пишут российские СМИ по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Архиепископ Ватикана призвал Россию и Украину к миру

Галлахер подчеркнул, что “нужно четко заявить, что эта война должна закончиться”. Он не уточнил, кто именно должен это сделать, Москва или Киев.

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— По этой причине в ходе нашей беседы я подтвердил призыв Папы Льва XIV к прекращению боевых действий и к началу настоящих переговоров при поддержке международного сообщества, — сказал он.

Архиепископ отметил, что позиция Святого Престола остается очевидной, и подчеркнул, что этот “конфликт” не может быть урегулирован военным путем.

— Необходимо создать условия для серьезной политической и дипломатической работы. Нужно заниматься настоящим диалогом и учитывать, что чем дольше продолжается конфликт, тем сложнее будет достичь адекватного решения, в то время как страдания населения будут продолжаться, — сказал он.

Дипломат Святого Престола заявил, что Ватикан готов “любым способом предоставить свои услуги для содействия переговорам для завершения войны РФ против Украины”.

26 августа Пол Ричард Галлахер должен встретиться с помощником главы Кремля Владимира Путина Юрием Ушаковым.

В программе архиепископа также предусмотрены встречи с представителями Русской православной и Католической церквей.

Напомним, 25 августа директор ЦРУ Джон Рэтклифф приехал в Москву после того, как США получили разведданные о ранних приготовлениях России к возможной военной мобилизации для войны против Украины.

Фото: Секретариат Ватикана

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