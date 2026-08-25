Финский президент Александр Стубб считает, что сейчас для Украины открылось окно возможностей для вступления в Европейский Союз.

Об этом Стубб сказал в интервью Европейской правде.

Украина станет членом Евросоюза — Стубб

У президента Финляндии спросили, видит ли он Украину членом Европейского Союза. Он ответил утвердительно.

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— Да, вижу. Безусловно. Смотрите, я фанат ЕС. Я – “евроботан”. Я занимаюсь вопросами ЕС с начала 1990-х. в 1995-м я был в восторге от вступления Финляндии. Я тогда еще был студентом. Потом я участвовал в переговорах от нашего МИД на межправительственных конференциях по Амстердамскому договору, Ниццкому договору, Лиссабонскому договору и т.д. То есть Евросоюз – это мой хлеб, – объяснил он.

Однако Александр Стубб посоветовал украинцам быть терпеливыми, поскольку ЕС “всегда работает медленно”.

— Это всегда будет разочаровывать. Сейчас можно спорить, какой кластер открыт, а какой – нет. Но в конце концов Украина станет членом Европейского Союза. И это, по моему мнению, будет лучшим результатом этой войны, – акцентировал Стубб.

Финский президент считает, что окно возможностей открылось именно сейчас. По его мнению, переговоры о членстве Украины в ЕС сейчас не начались бы, если бы не война.

— У меня тоже есть ощущение, что когда мировой порядок стабилизируется в какой-то новой форме, мы начнем думать о каких-то совсем других вещах. Вот почему я так считаю. А еще я добавлю, что ваши переговоры о вступлении не начались бы, если бы не война. И не думаю, что кто-то серьезно говорил бы о членстве Украины в НАТО, если бы не война. Так что окно возможностей – именно сейчас, – считает Стубб.

При этом он предупредил, что Украине будет непросто во время переговоров о членстве в ЕС. По словам Стубба, сложные моменты были у всех стран. Так, в Финляндии это касалось сельского хозяйства и восточной части страны.

— Для Украины это могут быть другие вопросы. Так что наберитесь терпения. ЕС – это не утопия. Он не идеален. И когда вы вступите в ЕС, помните: это не конец истории. Жизнь будут составлять не только зеленые поля, цветы, знаки мира и радуги. Европа – это строгий клуб, – добавил президент Финляндии.

Сейчас у Украины есть два открытых кластера в переговорах о вступлении в ЕС – первый Основы и 6-й Внешние отношения.

Временные перспективы открытия следующих четырех кластеров остаются неопределенными, в частности из-за позиции Венгрии.

Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Украина помогла сформировать новый, по-настоящему геополитический Европейский Союз, который берет ответственность за собственную оборону и готов принять Украину.

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