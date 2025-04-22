Повреждены загородный комплекс, дома и авто: последствия ночной атаки на Киевщину
Ночная атака российских дронов на Киевскую область началась в начале суток 22 апреля. Силы ПВО работали по вражеским целям, есть повреждения, но обошлось без пострадавших.
Ночная атака на Киевскую область 22 апреля: последствия
Как сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, есть сбитые цели в результате работы ПВО, пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
В то же время, по его словам, в Бучанском районе вражеские БпЛА повредили шесть частных домов, четыре автомобиля, три хозяйственные постройки и три гаражных помещения.
В областной полиции также рассказали о пожаре на строительной площадке, который спасатели оперативно ликвидировали, повреждении взрывной волной помещения загородного комплекса и фундамента недостроенного здания.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 154-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Микола Калашник