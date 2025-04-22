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Валентина Летяк, редактор ленты

Повреждены загородный комплекс, дома и авто: последствия ночной атаки на Киевщину

нічна атака на Київську область

Ночная атака российских дронов на Киевскую область началась в начале суток 22 апреля. Силы ПВО работали по вражеским целям, есть повреждения, но обошлось без пострадавших.

Ночная атака на Киевскую область 22 апреля: последствия

Как сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, есть сбитые цели в результате работы ПВО, пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

В то же время, по его словам, в Бучанском районе вражеские БпЛА повредили шесть частных домов, четыре автомобиля, три хозяйственные постройки и три гаражных помещения.

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В областной полиции также рассказали о пожаре на строительной площадке, который спасатели оперативно ликвидировали, повреждении взрывной волной помещения загородного комплекса и фундамента недостроенного здания.

Нічна атака на Київську область 22 квітня
Фото: Нацполіця
Нічна атака на Київську область 22 квітня
Фото: Нацполіція
Нічна атака на Київську область 22 квітня
Фото: Микола Калашник
Нічна атака на Київську область 22 квітня
Фото: Микола Калашник
нічна атака на Київську область
Фото: Микола Калашник
Нічна атака на Київську область 22 квітня
Нічна атака на Київську область 22 квітня
Нічна атака на Київську область 22 квітня
Нічна атака на Київську область 22 квітня
нічна атака на Київську область

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 154-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Фото: Микола Калашник

атака дронами, Война в Украине, Взрыв, Киевская область, Пожар, Російська агресія
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