Зеленский о детонации под Киевом: Боеприпасов возле домов быть не может
- Нацполиция и СБУ открыли производство по статье о служебной халатности из-за детонации боеприпасов вблизи жилых домов в селе Мила Киевской области.
- Владимир Зеленский подчеркнул, что виновные в нарушении норм безопасности обязательно понесут ответственность за катастрофические последствия, в результате которого погибли 27 человек.
Виновных в размещении боеприпасов вблизи жилой застройки, что привело к катастрофическим последствиям в селе Мила Киевской области, привлекут к ответственности.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя детонацию в Киевской области после российского дронового удара.
Зеленский о детонации в Киевской области
– Обязательно допустившие это должны понести ответственность за свои решения. Есть нормы: боеприпасов рядом с домами и другой жилой застройкой быть не может. Обязательно будут соответствующие выводы, – сказал Зеленский.
По его словам, Национальная полиция и Служба безопасности Украины уже приступили к досудебному расследованию по статье о служебной халатности, ведь действующие нормы запрещают хранение боекомплекта рядом с гражданскими домами.
В результате российского удара и последующего взрыва боеприпасов под Киевом погибли 27 человек. Среди них – глава Дмитриевской общины Тарас Дидич, погибший во время спасения жителей.
Еще десятки граждан получили ранения, а более 370 человек уже эвакуированы. Взрывной волной и огнем повреждена окружающая инфраструктура, в частности, жилые дома, пансионат для пожилых людей и лиц с инвалидностью.
Как отметил Зеленский, на месте работают более 300 спасателей ГСЧС, развернуты оперативные штабы.
Кроме атаки на Киевщину, минувшей ночью РФ нанесла массированные удары более 260 беспилотниками и реактивными дронами в Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Николаевской, Донецкой и Черниговской областях.
Президент обратил внимание, что Украина нуждается в постоянной поддержке партнеров в виде систем ПВО и ужесточении санкций против России.