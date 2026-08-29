Виновных в размещении боеприпасов вблизи жилой застройки, что привело к катастрофическим последствиям в селе Мила Киевской области, привлекут к ответственности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя детонацию в Киевской области после российского дронового удара.

Зеленский о детонации в Киевской области

– Обязательно допустившие это должны понести ответственность за свои решения. Есть нормы: боеприпасов рядом с домами и другой жилой застройкой быть не может. Обязательно будут соответствующие выводы, – сказал Зеленский.

По его словам, Национальная полиция и Служба безопасности Украины уже приступили к досудебному расследованию по статье о служебной халатности, ведь действующие нормы запрещают хранение боекомплекта рядом с гражданскими домами.

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В результате российского удара и последующего взрыва боеприпасов под Киевом погибли 27 человек. Среди них – глава Дмитриевской общины Тарас Дидич, погибший во время спасения жителей.

Еще десятки граждан получили ранения, а более 370 человек уже эвакуированы. Взрывной волной и огнем повреждена окружающая инфраструктура, в частности, жилые дома, пансионат для пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Как отметил Зеленский, на месте работают более 300 спасателей ГСЧС, развернуты оперативные штабы.

Кроме атаки на Киевщину, минувшей ночью РФ нанесла массированные удары более 260 беспилотниками и реактивными дронами в Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Николаевской, Донецкой и Черниговской областях.

Президент обратил внимание, что Украина нуждается в постоянной поддержке партнеров в виде систем ПВО и ужесточении санкций против России.

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