В ночь на 29 августа Ростовскую область России атаковали беспилотники. Под ударом оказались логистические объекты маркетплейс Ozon, склады сети DNS, а также судостроительное предприятие.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

Атака на Ozon в Ростовской области

В Ozon официально подтвердили атаку на один из своих логистических объектов в регионе. В компании заявили, что работники заранее были эвакуированы.

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По предварительным данным маркетплейса, люди не пострадали. На объекте возникло небольшое возгорание, которое, по словам компании, оперативно потушили. Работу комплекса временно приостановили для проверки территории экстренными службами.

В Ozon также сообщили об эвакуации сотрудников из второго логистического центра из-за опасности в районе. Сам объект не поврежден, однако его работу также временно остановили из соображений безопасности.

Пожары возле складов и судостроительного завода

Российские мониторинговые каналы сообщали о масштабном пожаре в районе складов сети магазинов электроники DNS.

По данным аналитической компании Data Insight, DNS занимает четвертое место по объему интернет-продаж в России после Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета. Раньше логистические центры этой сети не были целями атак.

Кроме того, по данным мониторинговых ресурсов, беспилотники могли атаковать судостроительный завод Мидель в районе города Аксай. Сообщалось о возгорании судна на территории предприятия.

По сообщениям российских источников, в результате атаки в Ростовской области пострадали семь человек. В Ростове-на-Дону также сообщалось о повреждении двух многоквартирных домов.

Отдельно мониторинговые каналы сообщали о пожаре на военном аэродроме в поселке Гвардейское в оккупированном Крыму.

22 августа стало известно, что Силы обороны Украины поразили логистический хаб российской компании Ozon.

Силы обороны Украины с помощью дронов FP-1 нанесли удар по логистическому хабу Ozon и Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области РФ.

Фото: Supernova+

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