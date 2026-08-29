Россия в июле потеряла на войне больше военных, чем смогла привлечь новые рекруты. Разница составила около 6 тыс. человек.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса во время общения с журналистами.

Рекрутинг в России и потери

По его словам, в июле верифицированные потери российской армии – погибшие и раненые – составляли около 43 тыс. человек. В то же время россиянам удалось завербовать около 37 тысяч новых военнослужащих.

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– То есть разница – шесть тысяч в течение одного месяца, – отметил Палиса.

Такая тенденция наблюдается не менее с февраля. Ранее россиянам, несмотря на значительные потери на фронте, удавалось компенсировать их благодаря рекрутинговой кампании. Теперь ситуация изменилась.

По словам Палисы, общая численность российской группировки в Украине пока не сокращается, поскольку Москва перераспределяет силы и привлекает резервы. В то же время, потери остаются очень высокими, а рекрутинг уже не покрывает необходимого пополнения.

России требуется дополнительная мобилизация

Палиса считает, что при нынешнем уровне рекрутинга у России нет достаточного человеческого ресурса для выполнения поставленных стратегических задач.

В то же время, вопрос проведения новой волны мобилизации в РФ, по его словам, рассматривается еще с начала года.

В открытых источниках фигурируют планы по привлечению около 300 тыс. человек до конца года и еще 300 тыс. в первой половине 2027 года. Однако реализация такого плана будет зависеть не только от количества людей, которых Москва сможет призвать.

— Призвать такое количество людей — это не просто цифра. Это способность военного аппарата их одеть, экипировать, научить, тренировать базовым элементарным вещам, – пояснил Палиса.

По его словам, мобилизация может стать необходимой для России, если она попытается совершить финальный штурм Донбасса.

В то же время, Палиса не исключил, что дополнительный рекрутинг Москва может использовать не только против Украины. Украинская разведка ранее неоднократно сообщала о возможных планах России по агрессии против стран Балтии и других государств НАТО.

Однако вряд ли в нынешних обстоятельствах России выгодно открывать еще одно направление войны.

Мобилизация в РФ: что говорят на Западе

Издание The Guardian со ссылкой на оценки западных чиновников написало, что Москва ежемесячно теряет примерно на 6 тыс. военнослужащих больше, чем может набрать.

При этом РФ продолжает активно вербовать людей примерно по тысяче в день. Однако в последние месяцы даже таких темпов недостаточно, чтобы компенсировать погибших и раненых.

Мобилизация осенью 2022 г., по оценкам Запада, привела к выезду из России около миллиона человек, значительная часть которых была квалифицированными работниками.

Еще одной проблемой для российской армии остается нехватка офицерского состава.

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