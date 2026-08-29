В результате детонации в селе Мила на Киевщине погибли 27 человек. Среди них – Дмитровский сельский глава Тарас Дидич, возглавлявший общину с 1994 года. Он погиб, прибыв на место происшествия одним из первых.

Обновлено в 14:16. Об этом сообщают руководитель Киевской ОВА Тимур Ткаченко и министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.

Детонация в Киевской области: что известно о пострадавших

Погибший Тарас Дидич оставался с общиной в трудные времена, в частности, во время российской оккупации.

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– Он одним из первых приехал на место атаки, чтобы помочь людям, потому что не мог иначе. Более 30 лет, с 1994 года, Тарас Тарасович возглавлял общину, жил ее проблемами, знал каждую улицу и село. Он всегда оставался со своими людьми, – отметил Калашник.

Еще 42 человека, в частности, четверо детей, получили травмы разной степени тяжести. Из зоны чрезвычайного происшествия уже эвакуирован 381 человек, среди которых – 59 детей.

На месте продолжаются масштабные аварийно-спасательные и противопожарные работы. Спасатели разбирают завалы, обследуют близлежащие территории и пытаются потушить пожары.

Все медицинские службы работают в усиленном режиме. В частности, из 42 пострадавших семь человек госпитализированы в больницы, другим оказали необходимую медицинскую помощь.

В Дмитровке развернули оперативный штаб при сельсовете для поддержки пострадавших жителей. Здесь люди могут получить горячее питание, психологическую помощь и подать обращение по поводу убытков.

По предварительным оценкам, повреждения разной степени получили около 50 жилых домов. Для граждан, лишившихся крыши над головой, организовали места для временного проживания.

Завтра, 30 августа, в Киевской области объявлен День траура. В регионе будут приспущены государственные флаги Украины, а также ограничат проведение развлекательных мероприятий, заявил Ткаченко.

Вечером 28 августа в результате российской атаки произошла детонация в селе Мила Киевской области. В Бучанском районе после удара РФ вспыхнул масштабный пожар, сопровождавшийся серией детонаций и приведший к человеческим жертвам.

Село Мила, где происходит детонация, входит в состав Дмитровской территориальной общины Киевской области.

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