Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса прокомментировал информацию о возможном назначении послом Украины в Соединенных Штатах.

Во время общения с журналистами Палиса подчеркнул, что одновременно выполнять военную и дипломатическую службу не разрешает законодательство.

Палиса о возможном назначении послом в США

Заместитель руководителя также отметил, что увольняться с военной службы во время полномасштабной войны не планирует.

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— Согласно законодательству, я не могу одновременно выполнять и военную, и дипломатическую службу. В то же время увольняться с военной службы это противоречит моральным и жизненным принципам. Во время войны я должен быть здесь, в своей стране, — заявил Палиса.

Он добавил, что единственной причиной, по которой может поехать в США, является обучение.

Кто может возглавить посольство Украины в США

Накануне агентство РБК-Украина со ссылкой на собственные источники сообщило, что среди потенциальных кандидатов в должность посла Украины в США рассматривают представителей разных сфер — военных, дипломатов и политиков.

Одним из возможных претендентов источники называли именно Павла Палису, который на должности заместителя руководителя ОП отвечает за вопросы обороны.

Среди аргументов в пользу его кандидатуры называли, в частности, отношение президента США Дональда Трампа. Ранее американский лидер называл Палису своим “любимым солдатом” в Украине.

В то же время, окончательного решения относительно кандидатуры нового посла нет. Среди прочих возможных претендентов источники называли бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

Источники также отмечали, что назначение на должность посла действующего чиновника, в частности представителя Офиса президента, может потребовать определенной перестройки дипломатического направления Украины. Это учитывается при обсуждении кандидатур.

Напомним, что 3 августа президент Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в США. Стефанишина заявила, что сложение полномочий было ее личным решением.

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