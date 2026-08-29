Должен быть здесь: Павел Палиса ответил на слухи о работе послом в США
- Палиса прокомментировал слухи о возможном назначении послом Украины в США.
- По законодательству, он не может одновременно проходить военную и дипломатическую службу.
- Увольняться с военной службы во время войны Палиса не планирует.
Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса прокомментировал информацию о возможном назначении послом Украины в Соединенных Штатах.
Во время общения с журналистами Палиса подчеркнул, что одновременно выполнять военную и дипломатическую службу не разрешает законодательство.
Палиса о возможном назначении послом в США
Заместитель руководителя также отметил, что увольняться с военной службы во время полномасштабной войны не планирует.
— Согласно законодательству, я не могу одновременно выполнять и военную, и дипломатическую службу. В то же время увольняться с военной службы это противоречит моральным и жизненным принципам. Во время войны я должен быть здесь, в своей стране, — заявил Палиса.
Он добавил, что единственной причиной, по которой может поехать в США, является обучение.
Кто может возглавить посольство Украины в США
Накануне агентство РБК-Украина со ссылкой на собственные источники сообщило, что среди потенциальных кандидатов в должность посла Украины в США рассматривают представителей разных сфер — военных, дипломатов и политиков.
Одним из возможных претендентов источники называли именно Павла Палису, который на должности заместителя руководителя ОП отвечает за вопросы обороны.
Среди аргументов в пользу его кандидатуры называли, в частности, отношение президента США Дональда Трампа. Ранее американский лидер называл Палису своим “любимым солдатом” в Украине.
В то же время, окончательного решения относительно кандидатуры нового посла нет. Среди прочих возможных претендентов источники называли бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.
Источники также отмечали, что назначение на должность посла действующего чиновника, в частности представителя Офиса президента, может потребовать определенной перестройки дипломатического направления Украины. Это учитывается при обсуждении кандидатур.
Напомним, что 3 августа президент Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в США. Стефанишина заявила, что сложение полномочий было ее личным решением.