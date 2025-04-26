Взрыв в иранском порту: восемь погибших и более 700 раненых
По меньшей мере восемь человек погибли и более 700 людей получили ранения в результате мощного взрыва, который прогремел в торговом порту в провинции Хормозган на юге Ирана в Ормузском проливе.
Взрыв в Иране в торговом порту — какие последствия
Как сообщает Bloomberg, взрыв произошел неподалеку от Маската — к югу от Оманского залива, где проходит третий раунд переговоров между официальными лицами Ирана и США по ядерной программе Тегерана.
Взрыв в торговом порту ощущался в соседних городах. По предварительной информации, он был спровоцирован взрывом нескольких грузовых контейнеров в порту Шахид Раджаи в городе Бандар-Аббас.
Людей с места чрезвычайного происшествия эвакуировали, а работу порта приостановили, сообщает иранский государственный телеканал.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан приказал расследовать причину взрыва. Министры внутренних дел и дорожного движения Ирана вылетели в Бандар-Аббас.
Официальные лица призвали общественность сдавать кровь в местных больницах из-за роста количества жертв.
Согласно первым сообщениям, инцидент мог быть связан с низкими стандартами безопасности, поскольку вблизи контейнеров хранились легковоспламеняющиеся материалы.
Информационное агентство Tasnim отметило, что чрезвычайное происшествие якобы случилось в результате взрыва топливного бака, не предоставив дополнительных подробностей.
Национальная иранская компания по переработке и распределению нефти заявила, что взрыв произошел не на нефтяных объектах или предприятиях.
Официальные лица утверждают, что тушение пожара может занять много времени, однако не предоставили даже приблизительных оценок.