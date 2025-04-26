Вибух в іранському порту: восьмеро загиблих і понад 700 поранених

Щонайменше вісім людей загинули та понад 700 осіб дістали поранення внаслідок потужного вибуху, який прогримів у торговому порту в провінції Хормозган на півдні Ірану в Ормузькій протоці.

Вибух в Ірані у торговому порту – які наслідки

Як повідомляє Bloomberg, вибух стався неподалік від Маската – на південь від Оманської затоки, де триває третій раунд переговорів між офіційними особами Ірану та США щодо ядерної програми Тегерана.

Вибух у торговому порту відчувався в сусідніх містах. За попередньою інформацією, він був спровокований вибухом кількох вантажних контейнерів у порту Шахід Раджаї в місті Бандар-Аббас.

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Людей із місця надзвичайної події евакуювали, а роботу порту призупинили, повідомляє іранський державний телеканал.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан наказав розслідувати причину вибуху. Міністри внутрішніх справ і дорожнього руху Ірану вилетіли в Бандар-Аббас.

Офіційні особи закликали громадськість здавати кров у місцевих лікарнях через зростання кількості жертв.

Згідно з першими повідомленнями, інцидент міг бути пов’язаний із низькими стандартами безпеки, оскільки поблизу контейнерів зберігалися легкозаймисті матеріали.

Інформаційне агентство Tasnim зазначило, що надзвичайна подія нібито сталася внаслідок вибуху паливного бака, не надавши додаткових подробиць.

Національна іранська компанія з перероблення та розподілу нафти заявила, що вибух стався не на нафтових об’єктах чи підприємствах.

Офіційні особи стверджують, що гасіння пожежі може зайняти багато часу, проте не надали навіть приблизних оцінок.

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