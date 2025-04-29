Татьяна Забожко, редактор ленты
Взрывы в Киеве 29 апреля: на базе отдыха произошел пожар, трое пострадавших
Количество пострадавших во время ночных взрывов в Киеве 29 апреля возросло до трех.
Обновлено в 08:43.
Взрывы в Киеве 29 апреля: что известно
Взрывы в Киеве начали раздаваться ориентировочно в 00:55 29 апреля, то есть уже через десять минут после срабатывания сирен в городе.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сразу подтвердил работу сил противовоздушной обороны по уничтожению запущенных россиянами дронов.
Девять из 11 БпЛА, что летали в воздушном пространстве столицы и ее окрестностей, защитники неба уничтожили.
Еще два беспилотника были радиолокационно утрачены.
Обломки одного из сбитых БпЛА привели к возгоранию на территории базы отдыха в Деснянском районе.
Там зафиксированы разрушения, повреждены здания и автомобили.
Спасатели до сих пор продолжают работать на месте происшествия.
Согласно обновленным данным, медицинская помощь понадобилась трем людям. В госпитализации они не нуждались.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 161-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Тимур Ткаченко, Виталий Кличко