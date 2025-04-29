Взрывы в Киеве 29 апреля: на базе отдыха произошел пожар, трое пострадавших

Количество пострадавших во время ночных взрывов в Киеве 29 апреля возросло до трех.

Обновлено в 08:43.

Взрывы в Киеве 29 апреля: что известно

Взрывы в Киеве начали раздаваться ориентировочно в 00:55 29 апреля, то есть уже через десять минут после срабатывания сирен в городе.

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Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сразу подтвердил работу сил противовоздушной обороны по уничтожению запущенных россиянами дронов.

Девять из 11 БпЛА, что летали в воздушном пространстве столицы и ее окрестностей, защитники неба уничтожили.

Еще два беспилотника были радиолокационно утрачены.

Обломки одного из сбитых БпЛА привели к возгоранию на территории базы отдыха в Деснянском районе.

Там зафиксированы разрушения, повреждены здания и автомобили.

Спасатели до сих пор продолжают работать на месте происшествия.

Согласно обновленным данным, медицинская помощь понадобилась трем людям. В госпитализации они не нуждались.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 161-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Тимур Ткаченко, Виталий Кличко

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