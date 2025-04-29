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Вибухи в Києві 29 квітня: згоріла база відпочинку, є постраждала

ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Під час нічних вибухів у Києві 29 квітня згоріла база відпочинку в Деснянському районі столиці.

Оновлено о 06:26.

Вибухи в Києві 29 квітня: що відомо

Вибухи в Києві почали лунати орієнтовно о 00:55 29 квітня, тобто вже за десять хвилин після спрацювання сирен у місті.

Зараз дивляться

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко відразу підтвердив роботу сил протиповітряної оборони зі знищення запущених росіянами дронів.

Ще за годину міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в Деснянський район прямують медики та рятувальники.

Як стало відомо згодом, там через падіння уламків дронів згоріла триповерхова будівля бази відпочинку.

Медична допомога знадобилася одній жінці.

Госпіталізації постраждала не потребувала.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 161-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Тимур Ткаченко, Віталій Кличко

атака дронами, Безпілотники, Війна в Україні, Вибух, Київ
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