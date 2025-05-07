Взрывы в Запорожье: область под атакой дронов, работает ПВО

Взрывы в Запорожье прогремели 7 мая во время воздушной тревоги. В Воздушных силах предупреждали о движении вражеских беспилотников в сторону города.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 7 мая

По предварительным сообщениям, в регионе работают силы противовоздушной обороны.

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Информация о последствиях или пострадавших пока уточняется.

Местные власти призвали жителей немедленно пройти в укрытие и оставаться в безопасных местах до официального отбоя.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 169-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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