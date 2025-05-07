Силы ПВО над Украиной сбили два Искандера и 81 ударный дрон

С вечера 6 мая по 13:30 7 мая Россия атаковала Украину пятью баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и запустила 187 ударных дронов и беспилотников-имитаторов.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Ракетная и дроновая атака на Украину

Так, оккупанты запустили баллистику из Курска, Таганрога и Брянска, а дроны захватчики пускали из районов Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, и населенного пункта Гвардейское, что в оккупированном Крыму.

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По состоянию на 14:30 Воздушные силы подтвердили сбивание двух баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 81 ударного дрона на Востоке, Севере, Юге и в Центре страны. Воздушное нападение российского врага отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

64 вражеских беспилотника-имитатора локационно утрачены, без негативных последствий.

Вследствие вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Житомирская, Донецкая и Запорожская области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 169-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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