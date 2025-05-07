Вибухи у Запоріжжі: область під атакою дронів, працює ППО

Вибухи у Запоріжжі пролунали 7 травня під час повітряної тривоги. У Повітряних силах попереджали про рух ворожих безпілотників у бік міста.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 7 травня

За попередніми повідомленнями, в регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

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Інформація про наслідки чи постраждалих наразі уточнюється.

Місцева влада закликала жителів негайно пройти в укриття та залишатися в безпечних місцях до офіційного відбою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 169-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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