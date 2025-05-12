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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ ударила по дому в Белозерке: под завалами оказался ребенок

Швидка допомога

10-летняя девочка пострадала во время артиллерийского обстрела Белозерки Херсонской области.

Обстрел Белозерки 12 мая: что известно

Обстрел Белозерки произошел утром 12 мая.

По поселку в Херсонской области российские оккупанты ударили из артиллерии.

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Вражеский снаряд попал в дом, где в то время находилась 10-летняя девочка.

Спасатели достали ребенка из-под завалов и передали медикам.

Известно, что девочка получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочные ранения ног.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 174-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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робота ППО

Фото: Минздрав

Война в Украине, обстріл, Російська агресія, Херсонская область
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