Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ ударила по дому в Белозерке: под завалами оказался ребенок
10-летняя девочка пострадала во время артиллерийского обстрела Белозерки Херсонской области.
Обстрел Белозерки 12 мая: что известно
Обстрел Белозерки произошел утром 12 мая.
По поселку в Херсонской области российские оккупанты ударили из артиллерии.
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Вражеский снаряд попал в дом, где в то время находилась 10-летняя девочка.
Спасатели достали ребенка из-под завалов и передали медикам.
Известно, что девочка получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочные ранения ног.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 174-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Минздрав
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