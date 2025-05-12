Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ вгатила по будинку в Білозерці: під завалами опинилася дитина
10-річна дівчинка постраждала під час артилерійського обстрілу Білозерки Херсонської області.
Обстріл Білозерки 12 травня: що відомо
Обстріл Білозерки стався вранці 12 травня.
По селищу в Херсонській області російські окупанти вгатили з артилерії.
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Ворожий снаряд влучив у будинок, де на той час перебувала 10-річна дівчинка.
Рятувальники знайшли дитину під завалами та передали медикам.
Відомо, що дівчинка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також осколкові поранення ніг.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 174-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: МОЗ
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