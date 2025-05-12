РФ вгатила по будинку в Білозерці: під завалами опинилася дитина

10-річна дівчинка постраждала під час артилерійського обстрілу Білозерки Херсонської області.

Обстріл Білозерки 12 травня: що відомо

Обстріл Білозерки стався вранці 12 травня.

По селищу в Херсонській області російські окупанти вгатили з артилерії.

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Ворожий снаряд влучив у будинок, де на той час перебувала 10-річна дівчинка.

Рятувальники знайшли дитину під завалами та передали медикам.

Відомо, що дівчинка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також осколкові поранення ніг.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 174-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: МОЗ

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