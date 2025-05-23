Наехал на пешехода: в Днепре устанавливают детали ДТП с участием судьи

Работники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование в связи со смертельным ДТП, которое произошло утром 23 мая в Днепре.

Смертельная авария

По предварительной информации, судья одного из районных судов Днепра, управляя мотоциклом, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Спасти его не удалось из-за сложных травм.

Сейчас следственно-оперативная группа ГБР установила, что водитель мотоцикла был трезвым.

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Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.

Внимание на дороге

Статистика дорожно-транспортных происшествий в Украине свидетельствует о серьезных проблемах.

Основными причинами ДТП являются превышение скорости, выезд на встречную полосу, а также несоблюдение дистанции.

Эти нарушения часто приводят к тяжелым последствиям, включая гибель и травмирование людей.

Особенно тревожная ситуация наблюдается в крупных городах, где плотность автомобильного движения значительно выше.

В таких условиях даже незначительные нарушения правил могут привести к серьезным авариям.

Кроме того, молодые водители, особенно те, кто не имеют достаточного опыта, чаще становятся участниками ДТП.

Важно отметить, что нарушения правил дорожного движения не только ставят под угрозу жизнь водителей и пассажиров, но и пешеходов.

Источник : ГБР

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