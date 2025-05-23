Наїхав на пішохода: у Дніпрі встановлюють деталі ДТП за участі судді

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування у зв’язку зі смертельною ДТП, що сталася вранці 23 травня у Дніпрі.

Смертельна аварія

За попередньою інформацією, суддя одного з районних судів Дніпра, керуючи мотоциклом, здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці. Врятувати його не вдалося через складні травми.

Наразі слідчо-оперативна група ДБР встановила, що водій мотоцикла був тверезим.

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Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Увага на дорозі

Статистика дорожньо-транспортних пригод в Україні свідчить про серйозні проблеми.

Основними причинами ДТП є перевищення швидкості, виїзд на зустрічну смугу, а також недотримання дистанції.

Ці порушення часто призводять до тяжких наслідків, зокрема загибелі та травмування людей.

Особливо тривожна ситуація спостерігається у великих містах, де щільність автомобільного руху значно вища.

У таких умовах навіть незначні порушення правил можуть призвести до серйозних аварій.

Крім того, молоді водії, особливо ті, хто не мають достатнього досвіду, частіше стають учасниками ДТП.

Важливо відзначити, що порушення правил дорожнього руху не лише ставлять під загрозу життя водіїв і пасажирів, але й пішоходів.

Джерело : ДБР

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