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2 мин.

Российский дрон ударил по пятиэтажке в Донецкой области: под завалами ищут людей

1. На Донеччині російський БпЛА влучив у п’ятиповерхівку

В Донецкой области российский БпЛА попал в жилой дом. В результате атаки дрона разрушены несколько этажей, возник пожар, два человека получили ранения, под завалами ищут других пострадавших.

Атака дрона

По информации Донецкой областной прокуратуры и ГСЧС, удар был нанесен ночью 30 мая в 02:30.

Атака пятиэтажки в Белозерском: детали Фото 1

Фото: ГСЧС

Вражеский БпЛА Герань-2 попал в пятиэтажный дом. Были разрушены квартиры с третьего по пятый этажи, площадь пожара составила 100 кв. м.

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Огонь оперативно ликвидировали и спасли двух раненых — 40-летнюю женщину и ее 16-летнего сына, которые получили минно-взрывные травмы и отравление угарным газом. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.

Аварийно-спасательные работы продолжаются, ведь под завалами могут находиться еще два человека.

атака Донеччини

Фото: Прокуратура Донецкой области

Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Источники и фото: ГСЧС, Донецкая областная прокуратура

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