Российский дрон ударил по пятиэтажке в Донецкой области: под завалами ищут людей
В Донецкой области российский БпЛА попал в жилой дом. В результате атаки дрона разрушены несколько этажей, возник пожар, два человека получили ранения, под завалами ищут других пострадавших.
Атака дрона
По информации Донецкой областной прокуратуры и ГСЧС, удар был нанесен ночью 30 мая в 02:30.
Вражеский БпЛА Герань-2 попал в пятиэтажный дом. Были разрушены квартиры с третьего по пятый этажи, площадь пожара составила 100 кв. м.
Огонь оперативно ликвидировали и спасли двух раненых — 40-летнюю женщину и ее 16-летнего сына, которые получили минно-взрывные травмы и отравление угарным газом. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.
Аварийно-спасательные работы продолжаются, ведь под завалами могут находиться еще два человека.
Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Источники и фото: ГСЧС, Донецкая областная прокуратура