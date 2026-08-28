Взрывы в Харькове прозвучали во время вражеской атаки дронами в пятницу, 28 августа. Зафиксировано попадание в АЗС в Слободском районе города, есть погибший и пострадавшие.

Об этом заявил городской голова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 28 августа: какие последствия

— Попадание боевого дрона в Слободском районе города… Попадание произошло в автозаправку — на месте пожар, — написал мэр.

По словам Терехова, в результате вражеской атаки пострадали пять гражданских, один человек погиб.

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Напомним, взрывы в Харькове прозвучали сегодня утром. Российские войска нанесли удар по Киевскому району. Целью атаки стал торговый центр.

В течение минувших суток под российскими обстрелами пребывали Харьков и 16 населенных пунктов области.

Враг наносил удары беспилотниками по Киевскому, Индустриальному и Основьянскому районам Харькова.

По данным ОВА, в результате атак погибли два человека, еще 13 получили ранения. Среди пострадавших – двое детей.

В Харькове погиб 26-летний мужчина. Ранения получили 25-летняя женщина и 36-летний мужчина. В городе Змеев Харьковской области погибла 38-летняя женщина.

В Изюме были ранены 55- и 54-летняя женщины.

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