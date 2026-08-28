В 2026 году украинские студенты имеют возможность получить различные виды стипендий для обучения в Чехии. Среди них — правительственные программы, стипендии от университетов и другие формы финансовой поддержки.

Узнаем, какой может быть стипендия в Чехии для украинцев, размер и условия получения — читайте подробнее в материале Фактов ICTV.

Стипендия в Чехии 2026 — основные виды

Стипендии в университетах Чехии могут покрывать различные расходы, в частности: расходы на обучение, проживание, а также предоставляться для участия в научных исследованиях, культурных мероприятиях и тому подобное. Право на ее получение имеют студенты высших учебных заведений, обучающиеся по различным специальностям.

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Стипендии Правительства Чешской Республики (правительственные)

Правительство Чешской Республики предлагает 20 стипендий — 13 для обучения на чешском языке и 7 на английском. Они называются правительственными. Стипендия покрывает расходы на обучение и базовые расходы, связанные с пребыванием в Чехии.

По состоянию на 2026 год, размер стипендии для студентов магистерских программ составляет 16 000 чешских крон в месяц (27 200 грн), а для докторантов — 17 000 чешских крон в месяц (28 900 грн).

Правительственная стипендия в Чехии для украинцев предоставляется для обучения на магистратуре или докторантуре в учреждениях высшего образования страны.

Абитуриенты из Украины могут подать документы на следующие приоритетные направления:

математика, информатика, кибербезопасность;

статистика, экология, химия;

экономика и финансы;

сельское хозяйство;

технические специальности (производство, энергетика, транспорт, машиностроение, обработка).

Стипендии на проживание (ubytovací stipendium)

Студенты государственных вузов Чехии, которые учатся на дневной форме, могут получать стипендию на проживание. Ее размер составляет 600-700 чешских крон в месяц, это около 1020-1190 грн. Выплаты предназначены для покрытия части расходов на проживание.

Обратите внимание! Такая стипендия не выплачивается летом. В этот период активное обучение не проводится, поэтому университеты не предоставляют данную форму поддержки.

Также каждый университет может устанавливать дополнительные условия получения стипендии на проживание. Это могут быть требования к успеваемости, участие в общественных мероприятиях и так далее. Рекомендуется уточнять актуальную информацию непосредственно в своем университете.

Стипендии от университетов для иностранных студентов

Некоторые чешские университеты предоставляют собственные стипендии для иностранных студентов. Например, Университет Масарика в Брно предлагает стипендии для изучения чешского языка, литературы и культуры.

Размер таких стипендий может составлять около 8 000 чешских крон в месяц (13 600 грн).

Стипендия от Министерства образования Чехии для иностранных студентов

Назначается выпускникам общеобразовательных школ, бакалаврам и магистрам, поступившим в чешский вуз на одну из популярных специальностей при условии обучения на чешском языке.

Программы обучения включают такие специализации, как:

экономика; информатика; энергетика; экология; сельское хозяйство.

Помощь включает в себя покрытие расходов на обучение и ежемесячные выплаты на жизнь, размер составляет €500 (бакалавриат).

Летние школы чешского языка и культуры

Ежегодно чешские университеты организуют летние школы для изучения чешского языка и культуры.

Летние школы славяноведения — это трех-четырехнедельные курсы чешского языка, организованные несколькими государственными университетами Чешской Республики, которые проводятся ежегодно в июле и августе.

Согласно соглашению между Министерством образования и науки Украины и Министерством образования, молодежи и спорта Чешской Республики, украинские студенты могут получить государственные стипендии в Чехии в 2026 году.

Курсы предназначены для иностранных студентов, экспертов (преподавателей, переводчиков) и ученых в области чешских и славистических студий от 18 лет. Однако благодаря широкому охвату они открыты для всех, кто интересуется чешским языком, литературой, историей и культурой.

Летние школы 2026 уже завершились, а прием заявок на участие в них закрыт. Следующий набор планируют объявить в декабре 2026 или в январе 2027 года.

Точные условия участия, список университетов, даты проведения и информацию о стипендиях на 2027 год опубликуют уже во время нового набора. Теперь желающие могут ознакомиться с условиями программы 2026, чтобы заранее подготовиться к следующему конкурсу.

Итак, стипендия в Чехии дает возможность украинским студентам сосредоточиться на обучении.

Стипендиальные программы могут значительно облегчить финансовую нагрузку во время обучения. Также они дают возможность студентам развивать таланты и интересы, участвовать в разных проектах.

Какая будет стипендия в Чехии и условия ее получения для украинцев могут отличаться в зависимости от университета и вида стипендии. Обычно для того, чтобы претендовать на стипендию, необходимо иметь высокие академические показатели, доказать собственную потребность в финансовой поддержке и активно участвовать в жизни университета.

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