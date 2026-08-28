На сайте Кабинета Министров Украины появилась новая петиция, автор которой предлагает предоставлять временную отсрочку от мобилизации холостякам, не имеющим детей.

По мнению инициатора, это позволит таким мужчинам создать семью и стать родителями, что должно помочь Украине преодолеть демографические проблемы.

О чем петиция об отсрочке холостых мужчин и что предлагает автор инициативы, читайте в материале Фактов ICTV.

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Петиция о праве на отсрочку от мобилизации холостых мужчин: что предлагает

Петиция №41/010772-26эп зарегистрирована 27 августа 2026 года. Сбор подписей уже начался.

Автор петиции Сергей Ковалевич предлагает внести изменения в Закон Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации и предусмотреть в нем отдельное основание для временной отсрочки мужчинам, официально не состоящим в браке и не имеющим детей.

Речь идет именно о временной отсрочке для холостых мужчин. Ее целью автор называет не просто освобождение мужчин от мобилизации, а предоставление им времени для создания семьи и рождения детей.

Соответствие этим условиям автор предлагает проверять по информации из государственных реестров. В частности, можно использовать данные о семейном положении и наличии детей. По мнению автора, такой подход позволил бы проверять право на отсрочку без дополнительной бумажной волокиты и снизить возможности для злоупотреблений.

Почему хотят дать отсрочку от мобилизации холостым мужчинам

Основной аргумент автора — демографическая ситуация в Украине. В петиции отмечается, что из-за войны страна понесла значительные человеческие потери, поэтому государство должно заботиться не только о текущей мобилизации, но и о сохранении будущего человеческого потенциала.

Автор отметил, что после школы человек поступает в университет, учится до 24 лет, а затем должен идти сразу защищать страну. На семью, детей и личную жизнь времени не остается.

Автор также обращает внимание на разницу между мужчинами, уже имеющими семью и трех или более детей, и теми, кто еще не женился и не имеет детей. Многодетные родители при определенных законом условиях могут иметь отсрочку, тогда как холостые мужчины без детей такого основания не имеют.

По мнению автора петиции, поэтому возникает ситуация, когда молодые мужчины, которые еще не создали собственную семью, могут быть мобилизованы, не имея возможности создать ее и продолжить свой род. Он также отмечает, что в Украине мужчины в среднем впервые женятся примерно в 28-30 лет.

Сколько голосов набрала петиция об отсрочке холостых мужчин

Пока сбор подписей не очень активен. Петиция о предоставлении временной отсрочки от мобилизации холостякам без детей не набрала пока и 600 голосов.

Эта петиция не изменяет действующие правила мобилизации. Пока это только предложение гражданина, которое находится на этапе сбора подписей. Чтобы оно могло быть рассмотрено правительством, необходимо собрать 25 тыс. голосов.

Август стал месяцем подобных петиций

Петиция об отсрочке для холостых мужчин появилась на фоне других инициатив по изменению правил мобилизации. В частности, 9 августа на сайте Кабмина зарегистрировали петицию №41/010515-26эп, в которой предлагают распространить воинскую обязанность на трудоспособных женщин без детей и предусмотреть для них возможность мобилизации.

Также в августе появлялась петиция с предложением отменить отсрочку для мужчин, имеющих троих и более детей. Однако все эти инициативы пока остаются лишь предложениями граждан и сами по себе не изменяют действующее законодательство.

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