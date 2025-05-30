Укр Рус
Укр Рус
Популярні Статті
Універсальні воїни: що відомо про морську піхоту України та її участь у війні з РФ
Хто покинув МастерШеф 15 у 13-му випуску після боротьби за місце на кухні
У Рівному вперше народилася дитина, зачата після загибелі батька на фронті
Продав найцінніше: Козловський вперше розповів, як закрив борги перед Кондратюком
Рейтинг WTA: прогрес Костюк та виліт Калініної з першої сотні
Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
2 хв.

Російський дрон вдарив по п’ятиповерхівці на Донеччині: під завалами шукають людей

1. На Донеччині російський БпЛА влучив у п’ятиповерхівку

На Донеччині російський БпЛА влучив у житловий будинок. Внаслідок атаки дрона зруйновані кілька поверхів, зайнялась пожежа, двоє людей зазнали поранень, під завалами шукають інших постраждалих.

Атака дрона

За інформацією Донецької обласної прокуратури та ДСНС, удар був завданий вночі 30 травня о 02:30.

Атака п’ятиповерхівки у Білозерському: деталі Фото 1

Фото: ДСНС

Ворожий БпЛА Герань-2 влучив у п’ятиповерховий будинок. Були зруйновані квартири з третього по п’ятий поверхи, площа пожежі — 100 кв.м.

Зараз дивляться

Вогонь оперативно ліквідували та врятували двох пораненних – 40-річну жінку та її 16-річного сина, які зазнали мінно-вибухових травм та отруєння чадним газом. Медики надали постраждалим необхідну допомогу.

Аварійно-рятувальні роботи тривають, адже під завалами можуть перебувати ще двоє людей.

атака Донеччини

Фото: Прокуратура Донеччини

За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте також
РФ вночі запустила по Україні 90 дронів: скільки ворожих цілей знищено
ППО

Джерела і фото: ДСНС, Донецька обласна прокуратура

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніДонецька областьПожежа
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь