Російський дрон вдарив по п’ятиповерхівці на Донеччині: під завалами шукають людей

На Донеччині російський БпЛА влучив у житловий будинок. Внаслідок атаки дрона зруйновані кілька поверхів, зайнялась пожежа, двоє людей зазнали поранень, під завалами шукають інших постраждалих.

Атака дрона

За інформацією Донецької обласної прокуратури та ДСНС, удар був завданий вночі 30 травня о 02:30.

Ворожий БпЛА Герань-2 влучив у п’ятиповерховий будинок. Були зруйновані квартири з третього по п’ятий поверхи, площа пожежі — 100 кв.м.

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Вогонь оперативно ліквідували та врятували двох пораненних – 40-річну жінку та її 16-річного сина, які зазнали мінно-вибухових травм та отруєння чадним газом. Медики надали постраждалим необхідну допомогу.

Аварійно-рятувальні роботи тривають, адже під завалами можуть перебувати ще двоє людей.

За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Джерела і фото: ДСНС, Донецька обласна прокуратура

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