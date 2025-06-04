Ночью 4 июня Россия в очередной раз массированно атаковала Одессу и район ударными беспилотниками. Есть повреждения инфраструктуры, известно об одном раненом.

Атака дронов на Одессу 4 июня: последствия

О последствиях ночной атаки рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, силами противовоздушной обороны уничтожено большинство целей, однако в Одессе есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности, жилых домов и СТО.

— Один человек получил ранение ноги. Наши медики оказали всю необходимую помощь. Также девять человек обращались за психологической поддержкой, — уточнил он.

Кипер отметил, что соответствующие службы работают над ликвидацией последствий ночной атаки на Одессу.

Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).

По данным прокуроров, которые документируют последствия вражеской атаки, предварительно, враг применил более 20 БпЛА.

В результате обстрела повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, гаражи, складские помещения частных предприятий.

Во время обстрела дронами 3 июня в Одессе вспыхнули пожары в нескольких локациях, пострадали 5 человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 197-е сутки.

Фото: Одеська обласна прокуратура

Связанные темы:

