Нічна атака на Одесу: дрони вгатили по будинках і СТО, є поранений

Уночі 4 червня Росія вкотре масовано атакувала Одесу та район ударними безпілотниками. Є пошкодження інфраструктури, відомо про одного пораненого.

Атака дронів на Одесу 4 червня: наслідки

Про наслідки нічної атаки розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, силами протиповітряної оборони знищено більшість цілей, проте в Одесі є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків і СТО.

Зараз дивляться

– Одна людина дістала поранення ноги. Наші медики надали всю необхідну допомогу. Також девʼять людей зверталися за психологічною підтримкою, – уточнив він.

Кіпер зауважив, що відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків нічної атаки на Одесу.

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 ККУ).

За даними прокурорів, які документують наслідки ворожої атаки, попередньо, ворог застосував понад 20 БпЛА.

Внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, гаражі, складські приміщення приватних підприємств.

Під час обстрілу дронами 3 червня в Одесі спалахнули пожежі в кількох локаціях, постраждали 5 людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 197-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська обласна прокуратура

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.