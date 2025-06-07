Атака на Харьков: уже трое погибших, среди раненых – дети

Ночью 7 июня в Харькове прогремели мощные взрывы — город атаковали Шахеды, ракеты и КАБы. Известно о трех погибших и 21 раненом.

Обновлено в 10:20.

Комбинированная атака на Харьков: что известно о последствиях

За ночь 7 июня в Харькове прогремело не менее 40 взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов.

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А в Харьковской областной прокуратуре заявили, что во время ночной атаки РФ запустила более 50 ударных дронов, четыре КАБа и одну ракету.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения по жилым домам и гражданскому предприятию в Основянском и Киевском районах Харькова, где вспыхнули пожары.

Известно о трех погибших, количество раненых возросло до 21, среди них — 1,5-месячный мальчик и 14-летняя девушка. Разбор завалов продолжается.

Двое погибших — из девятиэтажки, один человек — из частного сектора.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубоа подробно рассказал о последствиях ночной атаки.

Киевский район

Предварительно, в результате попадания по гражданскому предприятию вспыхнул пожар на площади 10 тыс. кв. м. Речь идет о четырех зданиях цеха. Под завалами могут находиться люди.

Также зафиксировано попадание БпЛА в дерево возле двухэтажного жилого дома, в частный дом, где начался пожар, а также в землю – загорелась хойственная постройка на площади 10 кв. м.

Основянский район

Здесь было попадание дрона в 9-этажный жилой дом, загорелись 12 квартир на 7, 8 и 9 этажах на площади 600 кв. м. Из-под завалов деблокировали женщину.

Также горели два автомобиля.

Кроме того, по словам Синегубова, на окраине Харькова в результате попадания трех Шахедов в заброшенное здание коровника и пяти дронов на открытую территорию — вспыхнул пожар. Здесь обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 200-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГСЧС

Фото : ГСЧС

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