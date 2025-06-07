Атака на Харків: вже троє загиблих, серед поранених – діти

Уночі 7 червня в Харкові прогриміли потужні вибухи – місто атакували Шахеди, ракети та КАБи. Відомо про трьох загиблих і 18 поранених.

Оновлено о 08:18.

Комбінована атака на Харків: що відомо про наслідки

За ніч 7 червня у Харкові пролунало щонайменше 40 вибухів, повідомив мер міста Ігор Терехов.

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А в Харківській обласній прокуратурі заявили, що під час нічної атаки РФ запустила понад 50 ударних дронів, чотири КАБи та одну ракету.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу по житловим будинкам і цивільному підприємстві у Основ’янському та Київському районах Харкова, де спалахнули пожежі.

Станом на ранок відомо про трьох загиблих і 18 поранених, серед них – двоє дітей (14 та 1,5 роки).

Двоє загиблих – із дев’ятиповерхівки, одна людина – з приватного сектору.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубоа детально розповів про наслідки нічної атаки.

Київський район

Попередньо, внаслідок влучання по цивільному підприємству спалахнула пожежа на площі 10 тис. кв. м. Йдеться про чотири будівлі цеху. Під завали можуть знаходитися люди.

Також зафіксовано влучання БпЛА у дерево біля двоповерхового житлового будинку, у приватний будинок, де почалася пожежа, а також у землю – спалахнула господарча споруда на площі 10 кв. м.

Основ’янський район

Тут було влучання дрона у 9-поверховий житловий будинок, загорілися 12 квартир на 7, 8 та 9 поверсах на площі 600 кв. м. З-під завалів деблокували жінку.

Також горіли два автомобілі.

Крім того, за словами Синєгубова, на околиці Харкова внаслідок влучання трьох Шахедів в покинуту будівлю коровника та п’яти дронів на відкриту територію – спалахнула пожежа. Тут обійшлося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 200-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

Фото : ДСНС

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