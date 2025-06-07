Обстрел Харькова 7 июня: на предприятии под завалами ищут шестерых сотрудников

На территории предприятия в Киевском районе Харькова, которое ночью 7 июня подверглось вражескому удару, могут быть заблокированы шесть его работников.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Обстрел Харькова: что известно об ударе по предприятию

Шестеро сотрудников харьковского предприятия могут сейчас находиться под завалами, поскольку связь с ними отсутствует.

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Продолжается поисково-спасательная операция.

Ранее сообщалось, что во время комбинированной атаки РФ на Харьков ночью 7 июня в результате попадания вспыхнул масштабный пожар на гражданском предприятии.

Его площадь достигала 10 тыс. кв. м — это четыре цеха.

По последним данным, сегодня в Харькове погибли три человека, ранен 21, среди них – 1,5-месячный мальчик и 14-летняя девочка.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 200-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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